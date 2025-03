Residentes del IMSS temen represalias tras paro laboral por exigir trato digno, les quitaron prestaciones

En voz del médico residente Saúl Delgado, originario de la capital quien hace residencia en la clínica 66 del IMSS en Ciudad Juárez, informó sobre el paro de labores que han mantenido desde el pasado 28 de febrero, esto en toda la entidad.

En voz de sus colegas, el entrevistado mencionó que se les dio de baja en sus prestaciones salariales, lo cual les afectó directamente en créditos hipotecarios, de Infonavit y servicio de Guarderías. Tras el reclamo, el pasado 5 de febrero les habían indicado que ya habían sido dados de alta, pero no se les había visto reflejado el pago. El hoy entrevistado compartió que, en su caso, fue que se enteró de que les quitaron el sueldo dado que tenía trámites con el Infonavit y gracias a estos movimientos, ya no era posible llevar el crédito.

Se le cuestionó si por cuestiones del paro laboral ha habido amenazas, respondió que sí se les ha amedrentado y amenazado indirectamente

«Nos vienen a tomar, un subdirector nos preguntó que si quiénes eran los parásitos que se iban a quedar de guardia esta noche».

Dijo que hasta que no se les resuelva no levantarán el paro laboral. Y es que lamentan que no se les esté pagando cuando la mayoría de los residentes viven de rentas de domicilios, las cuales son caras.