Resguardados y sin flores; pandemia cierra los panteones de la Capital

Noticias de Chihuahua.-

Los panteones en la ciudad de Chihuahua amanecieron cerrados y resguardados por elementos policíacos y de Protección Civil, siendo este lunes fecha en que se conmemora el Día de Muertos, pero ante la pandemia de COVID-19, el Gobierno Municipal con anticipación anunció que para estos dos primeros días del mes, estarían cerrados los Campos santos.

“No habrá celebración de Día de Muertos ni Feria del Hueso en ninguno de los panteones municipales ni privados de la ciudad de Chihuahua; es importante que los ciudadanos conozcan que por la salud de todos hemos tenido que cancelar esta actividad, que entendemos en el municipio es importante para muchas familias, pero somos conscientes que la gente lo va a entender, porque es debido al incremento súbito del número de contagios por COVID”, reiteró el Secretario César Jáuregui semanas antes de este tradicional día en México.

Cabe indicar que la apertura de panteones se habrá de reanudar toda vez que el semáforo lo permita.

Los responsables del operativo a todo conductor o persona que se le detecta con la intención de entrar al panteón se le reitera el llamado a usar cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse frecuentemente las manos y no salir de casa si no es necesario. Esto luego de explicar el porqué no se pudieron abrir los panteones de la ciudad.