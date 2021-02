Repudian abogados del estado a Lucha por acusar al TSJ y atacar proceso electoral

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, A.C., , Javier Robledo Zúñiga, emitió un posicionamiento en el que señala conductas inapropiadas e ilícitas de parte de la abogada Luz Estela “Lucha” Castro Rodríguez, con relación al audio difundido por medios de comunicación en el que planea una estrategia para impedir que Maru Campos Galván llegue a la gubernatura, asegura ser asesora de Morena y del candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya y denostar al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Héctor González Villalobos.

Robledo Zúñiga indica que la comunidad jurídica repudia severamente la forma en que Castro Rodríguez, irrespetó y acusó al magistrado presidente de tener una actitud parcial ante el proceso penal que enfrenta Campos Galván.

Pidió que las autoridades competentes tanto en procuración de justicia, materia electoral y en la investigación de delitos electorales, exigJan que demuestre su afirmación sobre González Villalobos y que Maru Campos ha dado dinero a medios para apoyarla.

El posicionamiento íntegro dice:

En la Ciudad de Delicias, Chihuahua, a 28 de febrero de 2020.

A LA SOCIEDAD EN GENERAL Y

A DISTINGUIDOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

P R E S E N T E S.-

LA FEDERACIÓN ESTATAL CHIHUAHUENSE DE COLEGIOS DE ABOGADOS, A.C., hace del conocimiento a la comunidad chihuahuense, que en relación a diversas notas que han aparecido en distintos medios de comunicación y redes sociales, en las que se exponen y analizan ante la luz pública, audios de una reunión vía zoom desarrollada hace unos días, en la que participaron diversos personajes del medio político del Estado de Chihuahua, donde se escucha una conversación que involucra fundamentalmente a la Lic. Luz Estela Castro Rodríguez (Lucha Castro), quien detentó la titularidad de Consejería de la Judicatura del Estado de Chihuahua, en el periodo del 31 de mayo 2017 al 18 de septiembre de 2019, y al Lic. Víctor Manuel Quintana Silveira, quien ha ocupado diversos cargos públicos dentro de los que fue Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, durante esta gestión; entre otros; de la que se desprende la posible existencia de actos tendientes a:

a).- Evitar que la C. Lic. María Eugenia Campos Galván, sea candidata por el Partido Acción Nacional a contender por la gubernatura del Estado de Chihuahua;

b).- Manipular el resultado de un proceso judicial penal, y

c).- Atentar gravemente contra el prestigio y desempeño del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Habiendo realizado atento estudio y análisis de los referidos audios, se presumen conductas inapropiadas e ilícitas, que la comunidad jurídica de este Estado desaprueba, por lo que ésta representación profesional que integran a diversas asociaciones de colegios y barras de abogados, expresa el siguiente:

POSISIONAMIENTO

1.- Que desde que inició la administración del Lic. Javier Corral Jurado, como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, diversas agrupaciones de profesionales del derecho, expresaron su desacuerdo de que C. Lic. Luz Elena Castro Rodríguez, fuera nombrada miembro del Consejo de la Judicatura Estatal.

a).- Por no cumplir cabalmente con los requisitos exigidos en la norma relativa de elegibilidad, y

b).-Debido a su añejo, inadecuado y deficiente perfil profesional.

2.- Que la C. Lic. Luz Estela Castro Rodríguez, es persona non gratapara la comunidad jurídica del Estado de Chihuahua, debido a su prepotente y arbitrario trato a servidores públicos, litigantes y ciudadanos, como por su inescrupuloso proceder en el ejercicio del Derecho;

3.- Al grave daño que ha causado al sistema de administración de justicia y a la integración de los órganos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua;

4.- La Lic. Luz Estela Castro Rodríguez, ha estado sujeta a diversas investigaciones donde se le han imputado e imputan faltas administrativas graves e ilícitos penales;

5.- Que el inadecuado proceder de la C. Lic. Luz Estela Castro Rodríguez Castro y Lic. Víctor Manuel Quintana Silveyra, no aportan ningún beneficio al orto quehacer jurídico en el Estado, y sí pretenden presionar a los órganos de administración de justicia a emitir una resolución, pretendiendo inducir con la intervención de organizaciones ciudadanas y partidos políticos, con un interés meramente político electoral y no al de servir al derecho;

6.- Se intuye evidente que el inescrupuloso proceder de la Lic. Luz Estela Castro Rodríguez y del Lic. Víctor Manuel Quintana Silveyra, merma gravemente la voluntad del electorado y mucho menos abona a la democracia.

Sobre todo ante el importante momento histórico que vive nuestro país, cuando hoy más que nunca se requiere un proceso electoral ajeno de manos sucias y de intereses mezquinos;

7.- La Comunidad Jurídica repudia severamente la forma en que la Lic. Luz Elena Castro Rodríguez, irrespeta y acusa a la persona y envergadura del C. Lic. Héctor Pablo González Villalobos, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y al mismo Supremo Tribunal, máximo órgano de Administración de Justicia en Chihuahua, quien también se torna agraviado; sobre todo cuando la historia reciente nos dice que ella ha sido artífice de grave daño a esa H. Institución, que integra un poder de los tres del Estado, que no debe subordinarse a ningún otro.

8.- La Lic. Luz Elena Castro Rodríguez, en su condición de abogada y debido a los cargos que ha desempeñado, es totalmente sabedora:

a).- Que los asuntos jurídicos se ventilan ante los tribunales y no en escenarios políticos ni mediáticos;

b).- Que acusar, sin probar les implica responsabilidad;

c).- Que la Lic. Luz Elena Castro Rodríguez, no tiene elementos para opinar sobre las pretensiones profesionales personales del Lic. Héctor Pablo González Villalobos.

d).- Que las autoridades competentes tanto en procuración de justicia, materia electoral y en la investigación de delitos electorales, deben exigirle demuestre su aventurada afirmación de que el Lic. Héctor Pablo González Villalobos, ha mantenido una actitud parcializada.

e).- Es indispensable que la autoridad competente exija de Luz Elena Castro Rodríguez, acredite suficientemente su afirmación de que a los medios de comunicación han recibido dinero para apoyar a un candidato, partido o campaña política, y además

e).- No es permisible de ninguna manera, que se haga uso de un lenguaje vulgar soez y ofensivo, que denigre a las personas y/o servidores públicos;

9.- Los abogados organizados del Estado de Chihuahua, reprobamos que cualquier persona, sea quien sea, falte al respeto a las instituciones y autoridades de Procuración de Justicia, Administración de Justicia, de Ejecución de Penas y órganos con función jurídica o jurisdiccional, ya que nuestro sistema jurídico establece claramente los mecanismos y recursos legítimos para expresar inconformidad, más aun cuando esas expresiones de inconformidad son hechas por abogados.

Es por lo anterior, que esta Federación Estatal que reúne a organizaciones de profesionales del derecho, expresa su posición ante circunstancias que pueden lesionar gravemente el resultado de un cercano proceso electoral y la libre voluntad del electorado, así como desprestigiar y restringir la labor jurisdiccional, que en épocas de pandemia ya se ha visto gravemente afectadas.

RESPETUOSAMENTE

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

Lic. JAVIER ROBLEDO ZUÑIGA

Presidente de la

Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, A.C.,