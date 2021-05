Represento las causas de la mayoría de los chihuahuenses: Juan Carlos Loera

Noticias de Chihuahua.-

El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera, aseguró que los gobiernos anteriores del PRI y PAN, han fallado en garantizar los servicios públicos a la población, luego de escuchar a los vecinos de las colonias Cerro de la Cruz, Lealtad I y Tierra y Libertad, quienes demandan agua potable, alcantarillado y alumbrado público. Además, expresaron su confianza en que él representa el cambio que requiere Chihuahua.

“Hay un gran ánimo en todo el estado de Chihuahua; ayer mismo tuvimos el primer encuentro de las candidatas y candidatos a la gubernatura, y pues quedó muy claro el contraste, la diferencia que existe entre los intereses de unos cuantos, que son los que representa la candidata del PAN, y las causas de la colectividad, de la gran mayoría de las y los chihuahuenses, que son a quienes represento yo”, comentó durante su recorrido por las calles de las colonias Cerro de la Cruz, Lealtad I y Tierra y Libertad.

El candidato garantizó que atenderá las demandas del pueblo porque en su Plan de Gobierno traza las soluciones de las necesidades que la gente le plantea en sus recorridos por el estado.

La señora Marisela N., de 70 años, está dedicada al hogar y cuida a las hijas de su sobrina para que ella pueda trabajar, expresó que ha seguido la trayectoria de Juan Carlos Loera y puede ver que es “una persona íntegra y cumplidora”.

“Ya el PRI y el PAN son unos corruptos de primera; nosotros ahorita ya nos abrieron los ojos, ya estuvo de robadera, queremos empezar y bien. Así es de que todos voten por Morena, aquí estamos para Morena”, expresó.

Este sentimiento también fue expresado por doña Josefa E., quien comentó que Morena representa el cambio que necesita Chihuahua. Y consideró que en esta elección ve mejor a los candidatos.

“Cuando me puse a investigar sobre los candidatos, revisé que este candidato nos convenía en varias formas; entonces dije bueno, ‘creo que este es el indicado’. ¡Y sí! Yo lo apoyo, y no nomás lo apoyo, invito a los chihuahuenses a que voten por él, que lo intenten, que no se queden en el camino. Yo pienso que necesitamos ese cambio y creo ahora en el cambio que habrá con el señor Loera”, proyectó.