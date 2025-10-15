Reportaron enfrentamiento en Gpe. y Calvo, fueron disparos de cerro a cerro: Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno informó que ayer martes se registró un enfrentamiento armado en Guadalupe y Calvo.

Explicó que fue un intercambio de disparos de cerro a cerro y tras reportarse el hecho en la línea de emergencias, una célula BOI acudió al lugar de los hechos.

Tras una revisión se descartó el hallazgo de personas lesionadas o fallecidas.

Agregó que ya sostuvo comunicación con el General Gutiérrez, titular de la 42/a. Zona Militar para la vigilancia en la región.

octubre 15, 2025 11:27 am

