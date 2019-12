Reportan fallas en Citibanamex a nivel nacional

Noticias de Chihuahua.-

Usuarios de Citibanamex reportaron fallas en los servicios del banco, tanto de su aplicación móvil como en sucursales.

A través de redes sociales se quejaron de no poder realizar depósitos en distintos banco de Citibanamex a nivel nacional.

“@Citibanamex Qué pésimo servicio tienen. Dos días sin sistema y han sido incapaces de lograr que nos hagan una transferencia exitosa desde el extranjero, van dos intentos”, manifestó uno de ellos.

“@Citibanamex Fui a la sucursal de Coahuila en CDMX y no me dejaron hacer depósitos y dicen que en ninguna sucursal se puede que sólo en practicaja pero la de ellos no sirve ¿dónde puedo depositar?”, expresó otro usuario.



“Estamos presentando intermitencias en el servicio de operaciones bancarias en algunas de nuestras sucursales. Como alternativa, nuestros clientes pueden operar de forma normal en Bancanet y Banca Móvil.



“El servicio se está restableciendo paulatinamente. Daremos a conocer cuando se normalice en su totalidad”, explicó Citibanamex.

Por: REFORMA