Cae fuerte granizada al norte de la ciudad; reportan 40 milímetros de lluvia

Noticias de Chihuahua.-

Internautas reportaron la caída de granizo del tamaño de limones en algunos sectores del norte de la ciudad, esto debido a una fuerte tormenta que cayó esta tarde de domingo.

Asimismo, se reportó la caída de 40 milímetros de lluvia en apenas 30 minutos.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que se tiene una alta probabilidad de lluvias y posibles tormentas eléctricas en la capital del estado para este domingo por la tarde, por ello se exhorta a la ciudadanía a que tomen las medidas de precaución necesarias para evitar incidentes por las precipitaciones.

Para este domingo se tiene una probabilidad de hasta el 80 por ciento de lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas.

Recuerda que ante cualquier emergencia llama al teléfono 9-1-1 o utiliza la opción “Contingencia por lluvias” de la aplicación Marca el Cambio, para ser atendido oportunamente por elementos de Bomberos, Policía Municipal o Protección Civil.

Sigue estas recomendaciones para evitar accidentes por lluvias:

Si conduces:

• Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas

• Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia

• Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro

Si te encuentras en la vía pública:

• Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia

• No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte

• Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes

• No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua

Si estás en casa:

• No dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas

• Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües

• Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas