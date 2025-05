Reporta IMM más de 2 mil 239 atenciones jurídicas en lo que va del año

Mónica Meléndez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres informó que en las atenciones jurídicas que atiende el Instituto, de las 2 mil 239 que se registran de enero a abril en su mayoría datan las de pensión alimenticia.

La funcionaria capitalina explicó que oscilan entre las edades de 30 a 50 años por lo que el servicio que encabeza este top cinco es la pensión alimenticia, seguido por divorcios, medidas de protección, pensión compensatoria, entre otros.

Meléndez en conferencia de prensa agregó que todos estos servicios son gratuitos, por lo que todos los que comienzan culminan satisfactoriamente con sentencias o bien, en un acuerdo favorable, principalmente para los hijos de las mujeres que se acercaron al Instituto.

Por su parte, invitó a hacer uso del servicio de asesoría jurídica gratuita, para todas las mujeres de la Capital que estén pasando por una situación de separación de su pareja, ya sea mediante divorcio, convenio o para tramitar pensión alimenticia.

Los requisitos que debe presentar la interesada son:

Divorcio

• Acta de matrimonio. (en caso de estar casados)

• Acta de nacimiento de los hijos e hijas.

• Acta de nacimiento de la usuaria y la persona que pretende demandar.

• Relato de hechos: Se debe describir lo sucedido en la relación. (preferentemente hecho en computadora)

• Describir cuando inició la relación, la fecha en que se contrajo matrimonio, si se tienen o no hijos, el domicilio familiar, el régimen económico matrimonial, si hubo separaciones previas, etc.

• Describir si ha existido violencia física, sexual, psicológica o emocional hacia la usuaria o sus hijos e hijas.

• Cualquier otro dato que se considere importante.

• Especificar fechas.

Pensión alimenticia/ Guarda y custodia;

*Si se padece alguna enfermedad, certificados médicos que acrediten la misma.

*Comprobantes de gastos escolares, médicos, de vestimenta, alimentación, habitación, etc. (si se tienen).

Convenio

• Acta de matrimonio.

• Acta de nacimiento de los hijos e hijas.

• Acta de nacimiento de los convenientes.

• Documento de puntos de acuerdo: Se debe describir lo que desean que estipule el convenio, como apoyo, se presentan las siguientes preguntas:

• ¿Quién tendrá la guarda y custodia de los hijos/as?

• ¿Cuánto se otorgará por concepto de pensión alimenticia? (Fijar porcentaje de ingresos o cantidad semanal o mensual)

• ¿Quién se encargará de los gastos médicos, escolares, de vestimenta, etc.?

• ¿Cómo llevarán a cabo las convivencias con hijos/as? (qué días, en qué horarios, navidad, año nuevo, vacaciones verano e invierno, etc.)

• Requisitos para convivencias (ej. No tomar alcohol cuando se esté con los hijos/as, no salir de la ciudad sin autorización de ambos convenientes)

• En caso de existir sociedad conyugal, ¿Cómo se dividirán los bienes y/o deudas?

• Otras cuestiones que deseen acordar



Información necesaria general para estos trámites:

Divorcio:

1. Nombre completo de la persona que desee demandar.

2. Domicilio donde vive la persona que pretende demandar, para que sea notificada.

3. Nombre y domicilio del lugar o empresa donde trabaja la persona que pretende demandar.

4. Número de cuenta, CLABE interbancaria y Banco de usuaria, para que sea depositada la pensión alimenticia.

5. Propuesta de convivencias (días, horas, vacaciones, etc)

Convenio:

1. Nombre completo de los convenientes.

2. Domicilio donde viven los convenientes.

3. Número de cuenta y CLABE interbancaria de usuaria, para que sea depositada la pensión alimenticia.