Renuncia Visconti a Morena; se niega a apoyar a Loera por ser “persona corrupta”

Noticias de Chihuahua.-

Luis Visconti anunció este martes su renuncia a Morena y con ello a su aspiración a ser candidato al Distrito federal 08, al no coincidir con el nombramiento de Juan Carlos Loera de la Rosa como abanderado morenista a la gubernatura de Chihuahua.

A través de un video, Visconti señaló que Loera de la Rosa es una persona corrupta contra quien existen muchas denuncias por malos manejos de recursos públicos de la Delegación del Bienestar y por nepotismo.

En este sentido señaló que por congruencia no piensa solapar ni apoyar a un candidato que representa una serie de anti valores y contra el que no se a procedido por tener contactos en la dirigencia nacional de Morena.

En redes sociales también escribió el siguiente mensaje:

“El día de hoy, he renunciado a mi pretensión de contender por la candidatura al distrito 08 federal en Chihuahua. Hoy también cierro un gran ciclo en mi vida. Me retiro de MORENA, el partido político al que le dediqué 8 años de mi vida. Me retiro siendo congruente con sus principios básicos (No mentir, No robar, No traicionar), principios que he adoptado como forma de vida y con los que me quedo”.