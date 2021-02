Renuncia Héctor Gurrola Garibaldi al PAN

Noticias de Chihuahua.-

Héctor Gurrola Garibaldi, quien aspiraba al distrito 17, presentó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN).

El militante presentó su renuncia ante el comité directivo municipal de este partido, en espera de la notificación de la dirigencia sobre la aceptación de su separación.

Gurrola Garibaldi manifestó que su renuncia no responde a que no obtuvo la candidatura por el distrito 17, sino que ya no comulga con los ideales y documentos del partido.

Agregó que hasta el momento no cuenta con una invitación formal a sumarse a otro instituto político ni tomar alguna candidatura por una diputación.

Con esta renuncia, suman cuatro las separaciones al partido, luego de la renuncia de Mónica Borruel, Carlos Borruel y Miguel Riggs, quienes se sumaron a Morena y Movimiento Ciudadano, respectivamente.