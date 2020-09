Renuncia alcalde de Cuauhtémoc a Morena

Noticias de Chihuahua.-

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Romeo Morales informó en rueda de prensa sobre su decisión para concluir su mandato en términos de libertad y de acuerdo a su proyecto.

#EnVivo Anunció importante del Presidente Municipal, Romeo Antonio Morales Esponda Posted by Reporte Cuauhtémoc on Friday, September 4, 2020

“Presenté mi renuncia a Morena, por no tener esa compatibilidad y esa conexión,” expresó el edil quien estaba acompañado de sus mas cercanos colaboradores para dar la noticia.

Dejó claro su respeto hacia la militancia del partido y señaló que su compromiso es con la ciudadanía.

No obstante recalcó que por ser médico, su formación y convicción es servir únicamente y por no ser político no distingue colores, por ello fue necesario renunciar al Movimiento de Regeneración Nacional.

Información: Reporte Cuauhtémoc.