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Renueva PAN su Consejo Político Estatal

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Noticias de Chihuahua.-

El Comité Directivo Estatal del PAN renovó su Consejo Político Estatal, en donde eligió a los 90 consejeros estatales, durante la Asamblea que inició a las 9 de la mañana de este domingo.

Asimismo, durante la Asamblea quedaron ratificados los nuevos dirigentes de los comités municipales, además, cabe resaltar que los únicos que fueron votados son Marco Bonilla, Mario Vázquez, Roberto Lara, Mario Mata y José Carlos Rivera.

Los consejeros son:

ABRIL SOLEDAD CHAVARRIA ARMENTA

ADRIANA DIAZ NEGRETE

ANA CRISTINA ACEVEDO CASTRO

ANA MARIA NEGRETE SANTA CRUZ

BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA

BERTHA MAYTE CARRASCO SALAZAR

CARMEN ROCIO GONZALEZ ALONSO

CAROLINA ALICIA MEDINA SOLIS

CLAUDIA VIOLETA REZA GALLEGOS

DANIELA SORAYA ALVAREZ HERNANDEZ

DIANA ARELY GONZALEZ REY

DIANA HAYDEE LEGARDA SAENZ

DIANA SOLEDAD LOYA CHAVIRA

ERIKA GUTIERREZ ESPINOZA

FLOR KARINA CUEVAS VASQUEZ

FRANCISCA MERCADO AVILA

GABRIELA PEÑA ORTA

GABRIELA SAGARNAGA IBARRA

GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RIOS

GUADALUPE GONZALEZ CASTAÑEDO

INÉS MARTÍNEZ BERNAL

IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ

LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE

LILIANA ARMENDARIZ GRANADOS

LILIANA ROJERO LUEVANO

LUCERO NIETO ROMERO

MA LUISA MORENO TREVISO

MAGALY DENISSE HOLGUIN BACA

MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO

MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

MARIAM CAROLINA ABDO FIERRO

MARTHA CRISTINA JIMENEZ MARQUEZ

MAURA DEL CARMEN GONZALEZ BARRIOS

MONICA EMILIA SANDOVAL ARELLANES

MONICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA

NANCY JANETH FRIAS FRIAS

NEIVY ALEJANDRA PORRAS RANGEL

NORMA ELENA ACOSTA OCHOA

NORMA VERONICA ORTEGA SANCHEZ

OLIVIA FRANCO BARRAGAN

PALOMA DE JESUS AGUIRRE SERNA

PATRICIA TERRAZAS BACA

REBECA ALEJANDRA ENRIQUEZ GUTIERREZ

ROSA MARIA BARAY TRUJILLO

SILVIA MARGARITA ALVIDREZ VALLES

MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

MARIO HUMBERTO VAZQUEZ ROBLES

ROBERTO LARA ROCHA

MARIO MATA CARRASCO

JOSE CARLOS RIVERA ALCALA

JOSE ALBERTO LUEVANO RODRIGUEZ

ELISEO COMPEAN FERNANDEZ

ARTURO FUENTES VELEZ

ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON

JORGE ARMANDO PUENTES GARCIA

RICARDO VEGA RODRIGUEZ

ARTURO ZUBIA FERNANDEZ

JORGE CARLOS SOTO PRIETO

MARIO EBERTO JAVALERA LINO

OSCAR GONZALEZ LUNA

ALFONSO CHAVEZ GOMEZ

DANIEL IGNACIO OLIVAS GUTIERREZ

JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS

DANIEL AVALOS GARCIA

RAUL HERNANDEZ SILVEYRA

CARLOS DAVID OROZCO CHACON

GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ

FELIPE ARMANDO REYES MANCHA

ROBERTO MARCELINO CARREON HUITRON

LUIS DAVID GALLEGOS CARRASCO

CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ

JORGE LUIS ISSA GONZALEZ

CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE

PEDRO IBARRA GARCIA

JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ

ANASTACIO CHAVEZ DUARTE

MARIO ALBERTO GAMEZ SAENZ

LUIS FRANCISCO MEDINA ALVIDREZ

NESTOR RAMIREZ VILLAMAN

SAUL GONZALEZ LOYA

SAUL MIRELES CORRAL

RAFAEL CHAVEZ TORRES

FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CALZADILLAS

JESUS MANUEL ALVAREZ FLORES

RICARDO ACEVES MUÑOZ

CESAR QUINTANA MEZA

ISMAEL PEREZ PAVIA

MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY

JOSE ALFREDO CHAVEZ MADRID

VICTOR GERARDO GUTIERREZ VALDEZ