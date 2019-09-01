Renueva PAN su Consejo Político Estatal

El Comité Directivo Estatal del PAN renovó su Consejo Político Estatal, en donde eligió a los 90 consejeros estatales, durante la Asamblea que inició a las 9 de la mañana de este domingo.
Asimismo, durante la Asamblea quedaron ratificados los nuevos dirigentes de los comités municipales, además, cabe resaltar que los únicos que fueron votados son Marco Bonilla, Mario Vázquez, Roberto Lara, Mario Mata y José Carlos Rivera.
Los consejeros son:
ABRIL SOLEDAD CHAVARRIA ARMENTA
ADRIANA DIAZ NEGRETE
ANA CRISTINA ACEVEDO CASTRO
ANA MARIA NEGRETE SANTA CRUZ
BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
BERTHA MAYTE CARRASCO SALAZAR
CARMEN ROCIO GONZALEZ ALONSO
CAROLINA ALICIA MEDINA SOLIS
CLAUDIA VIOLETA REZA GALLEGOS
DANIELA SORAYA ALVAREZ HERNANDEZ
DIANA ARELY GONZALEZ REY
DIANA HAYDEE LEGARDA SAENZ
DIANA SOLEDAD LOYA CHAVIRA
ERIKA GUTIERREZ ESPINOZA
FLOR KARINA CUEVAS VASQUEZ
FRANCISCA MERCADO AVILA
GABRIELA PEÑA ORTA
GABRIELA SAGARNAGA IBARRA
GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RIOS
GUADALUPE GONZALEZ CASTAÑEDO
INÉS MARTÍNEZ BERNAL
IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ
LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
LILIANA ARMENDARIZ GRANADOS
LILIANA ROJERO LUEVANO
LUCERO NIETO ROMERO
MA LUISA MORENO TREVISO
MAGALY DENISSE HOLGUIN BACA
MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
MARIAM CAROLINA ABDO FIERRO
MARTHA CRISTINA JIMENEZ MARQUEZ
MAURA DEL CARMEN GONZALEZ BARRIOS
MONICA EMILIA SANDOVAL ARELLANES
MONICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
NANCY JANETH FRIAS FRIAS
NEIVY ALEJANDRA PORRAS RANGEL
NORMA ELENA ACOSTA OCHOA
NORMA VERONICA ORTEGA SANCHEZ
OLIVIA FRANCO BARRAGAN
PALOMA DE JESUS AGUIRRE SERNA
PATRICIA TERRAZAS BACA
REBECA ALEJANDRA ENRIQUEZ GUTIERREZ
ROSA MARIA BARAY TRUJILLO
SILVIA MARGARITA ALVIDREZ VALLES
MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
MARIO HUMBERTO VAZQUEZ ROBLES
ROBERTO LARA ROCHA
MARIO MATA CARRASCO
JOSE CARLOS RIVERA ALCALA
JOSE ALBERTO LUEVANO RODRIGUEZ
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
ARTURO FUENTES VELEZ
ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON
JORGE ARMANDO PUENTES GARCIA
RICARDO VEGA RODRIGUEZ
ARTURO ZUBIA FERNANDEZ
JORGE CARLOS SOTO PRIETO
MARIO EBERTO JAVALERA LINO
OSCAR GONZALEZ LUNA
ALFONSO CHAVEZ GOMEZ
DANIEL IGNACIO OLIVAS GUTIERREZ
JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS
DANIEL AVALOS GARCIA
RAUL HERNANDEZ SILVEYRA
CARLOS DAVID OROZCO CHACON
GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ
FELIPE ARMANDO REYES MANCHA
ROBERTO MARCELINO CARREON HUITRON
LUIS DAVID GALLEGOS CARRASCO
CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ
JORGE LUIS ISSA GONZALEZ
CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE
PEDRO IBARRA GARCIA
JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
ANASTACIO CHAVEZ DUARTE
MARIO ALBERTO GAMEZ SAENZ
LUIS FRANCISCO MEDINA ALVIDREZ
NESTOR RAMIREZ VILLAMAN
SAUL GONZALEZ LOYA
SAUL MIRELES CORRAL
RAFAEL CHAVEZ TORRES
FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CALZADILLAS
JESUS MANUEL ALVAREZ FLORES
RICARDO ACEVES MUÑOZ
CESAR QUINTANA MEZA
ISMAEL PEREZ PAVIA
MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY
JOSE ALFREDO CHAVEZ MADRID
VICTOR GERARDO GUTIERREZ VALDEZ