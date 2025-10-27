Rendirán homenaje a Chacón en Presidencia Municipal de Guerrero

Este día se llevará a cabo un homenaje de cuerpo presente para el diputado local Luis Fernando Chacón, quien falleció la madrugada de domingo luego de sufrir un infarto.

Será a las 12:30 horas cuando se lleve a cabo el homenaje en la Presidencia Municipal de Guerrero, mientras que a las 2:30 de la tarde se realizará el servicio en la Iglesia Bautista.

Asimismo, a las 3:30 de la tarde continuarán con los servicios funerarios.

Luis Fernando Chacón, diputado local del PRI, falleció este domingo 26 de octubre en Guerrero, de donde era originario, municipio del cual fue alcalde del 2016 al 2018.

Su muerte ha sido lamentada por políticos locales de todos los partidos, quienes reconocieron en Luis Fernando a un hombre que trabajó incansablemente por su comunidad y por el estado de Chihuahua. Descanse en paz.