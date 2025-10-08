Remodelan la estación Lince en la Facultad de Contaduría y Administración

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua reinauguró la estación Lince, un espacio pensado para que los estudiantes que utilizan el transporte público puedan esperar su autobús de forma cómoda y segura. Esta remodelación, iniciativa de la Sociedad de Alumnos, responde a la necesidad de brindar mejores condiciones a la comunidad estudiantil del Campus II.

Durante el acto inaugural, el Rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, destacó la importancia de esta área que, desde su creación, se ha convertido en un punto de referencia dentro del campus. Subrayó que la renovación de la estación Lince representa el compromiso de la universidad por mejorar la infraestructura para beneficio de sus alumnos. “Es gratificante ver cómo un proyecto impulsado por estudiantes sigue dejando huella en nuestra institución. Esta estación es una muestra del trabajo en equipo y del espíritu universitario que caracteriza a la comunidad Lince”, expresó.

Por su parte, la directora de la FCA, Dra. Cristina Cabrera Ramos, reconoció el esfuerzo de la Sociedad de Alumnos, quienes impulsaron esta remodelación como parte de su gestión. Agradeció la contribución de los jóvenes para fortalecer el sentido de pertenencia y el compañerismo dentro de la facultad: “Esta estación representa un espacio digno para nuestros estudiantes, un lugar seguro y funcional en el que pueden concluir su jornada académica. Esperamos que sea de su agrado y que continúe al servicio de toda la comunidad del Campus II”, afirmó.

Entre las mejoras realizadas se encuentran la instalación de ventanas polarizadas, un nuevo bebedero, así como mobiliario e infraestructura renovados, todo resultado del esfuerzo conjunto de estudiantes y autoridades.