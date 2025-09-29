Remodela Estado área de urgencias del Hospital General “Dr. Salvador Zubirán”

– _Se realizan trabajos de ampliación en beneficio de pacientes y personal médico_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) trabaja en la adecuación y remodelación del área de urgencias del Hospital General de Chihuahua “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, obras que registran un 79.6 por ciento de avance.

Con estos trabajos se garantizarán espacios más seguros, accesibles y funcionales para pacientes y personal de salud.

Entre las adecuaciones se incluyen la construcción de nuevas rampas para ambulancias y para personas con discapacidad, aplicación de pintura y la renovación de las escaleras, para un acceso más ágil y seguro.

De manera complementaria se instalan plafones, cerámica, cancelería, alumbrado, sistemas de voz y datos, muebles sanitarios y bocinas. Además se hacen mejoras en la infraestructura eléctrica, a fin de garantizar instalaciones más modernas y mejor equipadas.

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua