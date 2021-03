Reitera Maru que no existen elementos jurídicos para imputarla por “nómina secreta” y que a Corral “se le vino el tiempo encima”

Noticias de Chihuahua.-

La virtual candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos, reiteró que existe una persecución política en su contra por parte del gobernador Javier Corral y que a pesar de ello, la Fiscalía General del Estado no cuenta con los elementos jurídicos para imputarla por los supuestos vínculos con la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, por lo que la alcaldesa con licencia insistió que no tiene miedo y que continuará con su defensa.

Campos Galván recordó que es una acusación añeja que Corral Jurado ha utilizado para perseguirla política y electoralmente, pues en las elecciones del 2016 y 2018 ya se rumoraba esa situación, sin embargo, no actuó porque requería los votos que ella le generó al Partido Acción Nacional (PAN), a él para que fuera gobernador, diputaciones locales, y posteriormente en el 2018, para que Gustavo Madero fuera senador: “aún y cuando hubiera elementos jurídicos, que no existen, tendríamos que llevar un proceso que llevaría de 5 a 6 meses. Se tardó el señor (Javier Corral) en quitarme del camino porque yo no lo estorbaba, necesitaba los votos que yo le di, se le vino el tiempo encima”.

Respecto a los audios que se filtraron de Lucha Castro, exconsejera Jurídica Estatal que exige “destruir” a Maru Campos, la virtual candidata a la gubernatura aseguró que “no me da miedo, me preocupa, no hay que asustarnos, esto no es nada, abrimos el camino para decirle a las mujeres que sí se puede”.

Asimismo, la alcaldesa con licencia de Chihuahua capital recordó que existen una serie de evidencias que van desde audios, videos, llamas telefónicas, en donde se demuestra cómo el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General del Estado y sus agentes del Ministerio Público, han obligado a testigos protegidos a declarar en su contra.