Reitera Marco Quezada total respeto a las recomendaciones del Sector Salud

Noticias de Chihuahua.-

Respetuoso del llamado de la autoridad, pero sobre todo preocupado por preservar la salud de los chihuahuenses, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia por la capital”, Marco Adán Quezada, se comprometió a seguir venerando las restricciones para evitar contagios y realizar reuniones de acuerdo a las medidas que se establecen por salubridad.

“Tiene razón el secretario de salud, no puede dominar la pasión política sobre la razón y cada quien que se ponga el saco que le corresponda, yo habré de preocuparme por lo que haga y buscar la manera de mantener la comunicación a través de otros medios y tratar de evitar las reuniones masivas”, aseguró Quezada Martínez.

Cómo político asegura que coincide con el posicionamiento de Eduardo Fernández como Secretario de Salud y en una posición de autocrítica “tenemos que impedir que podamos ser generados de contagios con mucha gente, como aspirante pero sobre todo como ser humano, asumo esa responsabilidad y tomare las medidas que considere pertinentes”, afirmó el candidato.

“Reconozco que la pandemia ha tomado por sorpresa a las autoridades y ciudadanos y que tal pareciera que como candidatos no le tememos o no creemos en el COVID-19, porque preocupados por mantener un contacto más directo con los ciudadanos, organizamos una serie de reuniones que puede generar situaciones peligrosas y al menos eso yo no lo voy a permitir”, enfatizó Quezada Martínez.