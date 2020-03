Reitera Educación su apoyo al movimiento del 9 de marzo

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, reiteró que las trabajadoras del magisterio de Chihuahua están en libertad de participar en el paro convocado para el próximo lunes 9 de marzo, con la tranquilidad de que no habrá ningún tipo de repercusión negativa.

“Debemos insistir en dos cosas que hemos dicho incluso desde antes que se pronunciara la Secretaría de Educación Pública (SEP), nosotros consideramos que la participación en el paro del 9 de marzo de las servidoras públicas, y por tanto del magisterio femenino en Chihuahua, no es una concesión, no es un permiso, es el ejercicio de la libertad que ellas tienen de hacerlo”, expresó González Herrera.

El titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) manifestó que se emitirá un nuevo comunicado reiterándole a la estructura educativa, particularmente a las directoras y directores de los planteles de preescolar, primaria y secundaria, en relación a que el Gobierno de Chihuahua y la SEyD van a respetar de manera irrestricta la libertad a participar de las mujeres, y por lo tanto no puede haber ningún tipo de amenaza a las docentes de los diferentes niveles educativos.

Indicó que en días pasados se solicitó a las trabajadoras que vayan a participar en el paro, lo informen a más tardar el jueves 5 de marzo a sus directoras y directores, con el propósito de tomar las previsiones correspondientes para poder garantizar la prestación del servicio educativo.

“Nosotros no vamos a declarar día de asueto el día 9 de marzo, no van a estar cerradas las escuelas, vamos a depender mucho de la sensibilidad e inteligencia de las directoras y directores de plantel, cuando vean que su plantel va a quedar 100 por ciento vacío, naturalmente ellos harán comunicación con los padres y madres de familia, para indicarles que si bien la escuela no estará técnicamente cerrada, no habrá quien atienda a las y los niños”, detalló el funcionario.

Agregó que en aquellos casos donde se cuenta con personal mixto (hombres y mujeres), este aviso va a permitir que el directivo de la escuela tenga la posibilidad de agendar un día de trabajo lo más normal posible.

“Yo apuesto mucho a que todas las maestras y los maestros están conscientes del valor pedagógico, didáctico, incluso yo diría de salud social, que va a tener el 9 de marzo, esa visibilización de las violencias contra las mujeres y la necesidad de expresarse en contra de ellas, me parece que el 9 de marzo va a ser muy importante”, concluyó González Herrera.