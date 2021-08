Reintegran 54 mdp a las arcas públicas a partir de las revisiones hechas por la ASE

Noticias de Chihuahua.-

Un total de 54 millones de pesos han sido reintegrados en favor de diversos entes en los que se detectó alguna irregularidad, esto derivado de las revisiones a las cuentas públicas que ha llevado a cabo la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) desde 2019.

El reintegro de los recursos se logra a partir del proceso de fiscalización realizado por la ASE al momento de encontrar alguna irregularidad, tales como: conceptos de obra pública pagados y no ejecutados; penas convencionales no aplicadas; ingresos no cobrados, remuneraciones improcedentes de servidores públicos; así como por reparaciones de daño pagadas por servidores públicos sentenciados en un proceso penal, entre otros.

Cabe destacar que el total del monto recuperado por la ASE equivale a una tercera parte del presupuesto aprobado para la operación de esta misma institución durante el presente ejercicio fiscal.

La información se da a conocer dentro del Informe Anual de Avances presentado por el Auditor Superior, Héctor Acosta Félix, ante el Congreso del Estado como parte de sus responsabilidades legales.

Dicho documento que ya se encuentra publicado en la página https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/ detalla la labor de la ASE desde la programación de su Plan Anual de Auditoría hasta los resultados de su ejecución.

El Informe de avances presentado por la ASE indica que a la fecha se han promovido 679 procedimientos de responsabilidades administrativas, 66 de ellos por faltas graves, y de estos últimos, 5 ya fueron admitidos por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

En el caso de observaciones que evidenciaron irregularidades que pueden configurar algún delito, el Informe documenta que durante 2020 y hasta junio de 2021, la ASE ha presentado ante el ministerio público un total de 10 denuncias de hechos.

Además de los resultados anteriores, el documento detalla que de las observaciones determinadas se han emitido mil 471 recomendaciones que permitirán a los entes auditados mejorar sus procesos de control interno para evitar que se caiga en alguna violación normativa.