Reingresarían más de 50 policías municipales en este año

En noviembre 2019 la Dirección de Seguridad Pública Municipal anunció la recontratación de 100 agentes desertores, mediante una convocatoria abierta. El objetivo es que regresen esos policías y se actualicen.

De acuerdo con Simeón Esparza, director de la Escuela de Policía, dio a conocer que gracias a la convocatoria que tiene la Dirección para la recontratación de hombres y mujeres que fueron parte de las filas de la DSPM se llenaron más de cien solicitudes.

De esos interesados, el funcionario afirmó que 40 de los interesados ya están en proceso de evaluación pues la intención es comenzar con el primer grupo a finales de enero o principios de febrero.

Se trataría de una actualización de dos meses aproximadamente. Y es que Esparza dejó claro que muchos de los que pretenden regresar a las filas de la DSPM, se fueron a trabajar a Estados Unidos, o bien, dejaron la corporación por cuestiones personales.

En otro porcentaje, destacó que algunos de ser policías municipales se cambiaron a la Policía Estatal y de nuevo quieren regresar a la DSPM.

En cuanto a la lista de solicitudes y en proceso de evaluación, el 10 por ciento son mujeres. No obstante el rango de edades son de los 35 a 40 años.

Explicó el titular de la Academia Policial que la única diferencia que hacen los de reingreso, es que no hay límite de edad, sin embargo sí se les exige la carta que los acredita como ex policías, además de no antecedentes penales o no estar en archivos del Departamento de Honor y Justicia.

Los aceptados ingresarán desde cero a la corporación, es decir serán policías de Academia.

Para los interesados acudir a la avenida Pacheco y Pablo Meoqui número 8800 o a los teléfonos 4296000 extensión 4611 o 4617.