Reik, hoy en El Palomar

Noticias de Chihuahua.-

Este sábado se cumplen 310 años de la fundación de Chihuahua, por lo que el Instituto de Cultura del Municipio trae para ti a Reik en punto de las 19:00 horas en El Palomar.

Cabe mencionar que un día como hoy pero de 1708, hace 310 años, Don Antonio Deza y Ulloa gobernador de la Nueva Vizcaya, tomó la decisión de que se fundara en la intersección del Río Sacramento y Río Chuvíscar el Real de Minas de San Francisco de Cuellar, que posteriormente se convirtió en la Ciudad de Chihuahua.

Reik es una banda mexicana de pop latino y reguetón, integrada por Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto “Bibi” Marín. La agrupación llegada desde Mexicali, Baja California.

Con la expectativa de una derrama económica superior a los 30 millones de pesos así como más de 60 mil asistentes al FICUU, la alcaldesa Maru Campos Galván el pasado 23 de septiembre invitó durante la presentación de actividades a las y los chihuahuenses a acompañar al Municipio a celebrar este aniversario de la ciudad. Resaltando la importancia de recordar no sólo en estas fechas sino todo el año cómo nació Chihuahua.

“Que todo el año se recuerde quiénes somos, de dónde venimos y la esperanza de futuros mejores, porque ésta más que una celebración artística y cultural es una fecha especial para recordar quiénes somos los chihuahuenses”, indicó Campos Galván.

Las actividades del FICUU son:

-11 de octubre; 19:30 horas Sentido Contrario y 20:00 horas, Benny Ibarra en concierto en el parque El Palomar

-12 de octubre; 19:30 horas Dromedarios Mágicos y 20:00 horas, Reik en concierto en el parque El Palomar

-13 de octubre; 19:30 horas Narce Dalia y 20:00 horas Pedro Fernández en concierto en el parque El Palomar

-15 de octubre; Strongylus/La Anacoreta 19:00 horas Teatro de la Ciudad

-16 de octubre; Strongylus/Turbe in love 19:00 horas Teatro de la Ciudad

-17 de octubre; Strongylus / Lupa, Mundos para mirar de cerca 19:00 horas Teatro de la Ciudad

-18 de octubre; Strongylus / Pepito y Carmelita 17:00 horas Teatro de la Ciudad y Strongylus / The One y the one 19:00 horas Teatro de la Ciudad

-19 de octubre; Creación de Murales en el Centro Histórico por parte de colectivo Tomate y Comex

-21 de octubre; Sexo, Sexo, Sexo 19:00 horas Teatro de la Ciudad

-23 de octubre; El Sueño de Apolo 19:00 horas Teatro de la Ciudad

-26 de octubre; El País de Nunca Jamás 11:00 horas y 18:00 horas Teatro de la Ciudad

-26 de octubre; Casa Calabaza 19:00 horas Teatro Bárbaro

-27 de octubre; Casa Calabaza 18:00 horas Teatro Bárbaro y El País de Nunca Jamás 11:00 horas y 18:00 horas Teatro de la Ciudad

-28 de octubre; Villa Dolorosa/Teatro Helénico 19:00 horas Teatro de la Ciudad

-9 de noviembre exposición de World Press Photo en el Museo Sebastián