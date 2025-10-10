Rehabilita Gobierno del Estado la carretera La Junta-Guerrero

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inició la rehabilitación de los 42.8 kilómetros de la carretera La Junta – Guerrero, que desde hace dos décadas no recibía mantenimiento.

De acuerdo con la dependencia, estudios técnicos detectaron agrietamientos y hundimientos estructurales en esta vía.

Como parte de los trabajos se coloca una nueva capa asfáltica de 4 centímetros de espesor sobre la existente, que refuerza la carpeta actual y previene su deterioro.

En el caso de la rúa Guerrero – Matachí, tramo Santo Tomás, también está contemplada en el programa de rehabilitación.

Los trabajos de este tramo incluyen fresado, colocación de geotextil y de una nueva carpeta asfáltica en una longitud de 18 kilómetros, del 21+300 al 39+300, mismos que iniciarán en las próximas semanas.

Mediante estas acciones el Gobierno del Estado trabaja para mantener en óptimas condiciones las vías de comunicación, para garantizar la seguridad, la conectividad y el desarrollo para las familias chihuahuenses.