Regresan 70 migrantes que estaban en Juárez a Honduras y Guatemala

Noticias de Chihuahua.-

Desilusionados por largas en sus trámites de asilo político, migrantes refugiados en Ciudad Juárez, Chihuahua, se desistieron a su trámite y este día partieron de regreso a su país; son 70 migrantes, 36 de Honduras y 34 de Guatemala, apoyados por la Organización Internacional para las Migraciones.

“Y por mis hijos lo hacía, de tener esa gran decisión, yo de venir a tener esta intensión y poder yo llegar a cruzar a Estados Unidos, pero demasiada suerte no fue esa”, comentó Ángela Flores, migrante hondureña.

Algunos migrantes llevan seis meses esperando, otros, sólo unos días. Al ver la realidad del asilo político prefirieron sumarse a la caravana migrante, pero de retorno a sus hogares.

“Yo pedí mi asilo en Estados Unidos y solo me dijeron que me viviera para acá, y me dieron para siete meses, hasta enero del 2020”, destacó Francisco Zúñiga, migrante hondureño.

“Mejor me regreso, para seguir con lo mismo de allá, aunque tortilla con sal, pero uno está tranquilo con su familia”, agregó Víctor Domínguez, migrante de guatemalteco.

Debido a que los integrantes de la primera caravana de regreso dejan amistades en la Casa del Migrante, la despedida más complicada y las lágrimas no se hicieron esperar.

“Una cosa que no deben de perder de vista es que van con vida, van con su dignidad y vuelven con su familia”, recalcó Javier Calvillo, director de Casa del Migrante en la entidad.

Los integrantes de esta caravana de regreso a casa son los primeros voceros que llegarán a sus países y podrán informar la realidad que viven los que buscan el sueño americano, mismo que sólo pocos alcanzan.