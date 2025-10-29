Registra Salud 62 casos de coxsackie, 37 en escuelas y 25 en guarderías

La Secretaría de Salud dio a conocer que al corte de este martes 28 de octubre se cuenta con un registro de 62 brotes de Virus de Coxsackie, mismos que se han presentado en 37 escuelas y 25 guarderías del estado de Chihuahua.

Estos brotes se presentaron de la siguiente manera: 21 en Chihuahua y Ciudad Juárez respectivamente, 4 en Camargo, 3 en Aquiles Serdán, Parral y Ojinaga respectivamente, 2 en Cuauhtémoc y Jiménez respectivamente, 1 en Aldama, Bocoyna y Santa Bárbara y respectivamente.

Los brotes han sido reportados y atendidos: 43 por la Secretaría de Salud y 19 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se cuenta con un registro de 416 casos de personas afectadas por estos brotes, 200 del sexo femenino y 216 del sexo masculino, los cuales se distribuyen en los siguientes rangos de edades: 203 en menores de 1 a 4 años de edad, 140 en el rango de 5 a 9 años de edad, 26 en el rango de menores de un año de edad, 45 en el rango de 10 a 14 años y 1 caso en el de 15 a 19 y de 25 a 44 años de edad respectivamente.