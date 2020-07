Registra el estado pico de 62 nuevos casos de COVID-19

Noticias de Chihuahua.-

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, informó que se confirmaron 62 nuevos casos de COVID-19 y se agregaron 40 extemporáneos, con lo que el total general subió a 4,811, mientras que el número de fallecimientos es de 677 con 8 en las últimas 24 horas.

Al respecto, la subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González, lamentó que ese pico es el reflejo de la movilidad que se viene presentando y específicamente, es algo de lo que se había esperado por el Día del Padre.

Informó que de los nuevos casos, 14 correspondieron a Chihuahua y se le sumaron 2 extemporáneos; Juárez 16 con 34 extemporáneos; Bocoyna aumentó en 10, Delicias con 12 más, Parral con 5 más y el resto corresponde a otros municipios del estado.

Ruiz González llamó a la población a mantener las medidas de higiene y sana distancia para no ver otro pico como este, ya que la estadística había tenido un movimiento moderado y “esperamos no ver otra vez esa curva”.

El Reporte COVID-19 correspondiente a la Conferencia Informativa #142 – Virtual #98, indica que el total de recuperados se mantiene en 1,210, son 3,945 (+41) casos descartados y 1,250 (+17) sospechosos.

Confirmados a la fecha: 2,802 en Juárez, 1,230 en Chihuahua, 6 Bachíniva, 77 Cuauhtémoc, 51 Ojinaga, 10 Namiquipa, 70 Meoqui, 2 Julimes, 20 Camargo, 16 Saucillo, 6 Ahumada, 5 Guadalupe D.B., 18 Guachochi, 182 Delicias, 7 Ascensión, 2 Guerrero, 26 Bocoyna, 4 Madera, 135 Parral, 3 Buenaventura, 1 Temósachi, 2 Galeana, 6 Guadalupe y Calvo, 44 Nuevo Casas Grandes (NCG), 6 Rosales, 16 Jiménez, 4 Aldama, 3 Santa Bárbara, 2 Ignacio Zaragoza, 1 López, 5 Urique, 2 Janos, 2 San Francisco del Oro, 4 Guazapares, 5 Allende, 1 Coronado, 2 en Valle de Zaragoza, 2 Casas Grandes, 1 Moris, 15 Gómez Farías, 2 Praxedis G. Guerrero, 2 Ocampo, 1 Balleza, 10 Chínipas, 1 Cusihuiriachi y 1 Gran Morelos.

La información muestra que 2,748 (57%) son del sexo masculino y 2,063 (43%) del femenino.

Hay 257 pacientes hospitalizados: 63% derechohabientes del IMSS, 17% del Sector Salud (SS), 17% Sedena, 1% Issste y 2% IMSS Bienestar. Intubados: 66% IMSS, 31% SS y 3% en el Issste (reporte de 27 hospitales).

Recuperados: 754 Juárez, 265 Chihuahua, 5 Bachíniva, 4 Namiquipa, 1 Julimes, 10 Ojinaga, 8 Meoqui, 4 Guachochi, 24 Cuauhtémoc, 50 Parral, 1 Guerrero, 46 Delicias, 1 Temósachi, 2 Ahumada, 2 Jiménez, 1 Saucillo, 1 Aldama, 16 NCG, 1 Madera, 1 Santa Bárbara, 1 Guadalupe y Calvo, 1 Buenaventura, 2 Bocoyna, 2 Allende, 1 Ignacio Zaragoza, 4 Gómez Farías, 1 Cusihuiriachi. Hubo ajustes por residencia en Parral, Delicias, Meoqui y Ojinaga.

Personas fallecidas: 530 Juárez, 96 Chihuahua, 5 Cuauhtémoc, 2 Guadalupe D.B., 2 Ascensión, 2 Camargo, 1 Rosales, 1 Bachíniva, 9 Meoqui, 1 Buenaventura, 9 Delicias, 1 Ignacio Zaragoza, 1 San Francisco del Oro, 5 Parral, 1 Madera, 1 Coronado, 1 NCG, 1 Ojinaga, 1 Valle de Zaragoza, 1 Bocoyna, 1 Saucillo, 1 Moris, 1 Gómez Farías, 1 Jiménez y 1 Urique.

Edades de pacientes fallecidos: 1 caso de 1 a 4 años; 1 de 5 a 9; 1 de 15 a 19; 3 de 20 a 24; 7 de 25-29; 18 de 30-34; 22 de 35-39; 52 de 40-44; 64 de 45-49; 72 de 50-54; 81 de 55-59; 95 de 60-64; 77 de 65-69; 67 de 70-74; 45 de 75-79; 43 de 80-84; 14 de 85-89; 6 de 90-94; 5 de 95-99 y 2 de 100 a 104. Mujeres 38% y hombres 62%.

Porcentajes de comorbilidad: 24% diabetes, 31% hipertensión, 18% obesidad, 2% asma, 4% enfermedad cardiaca, 4% insuficiencia renal, 6% tabaquismo, 2% inmunosupresión, 1% VIH/SIDA, 3% EPOC, 5% otra.

Defunciones por municipio e institución médica. Juárez: 314 IMSS, 170 SS, 31 Issste, 13 particular, 2 PCE. Chihuahua: 64 IMSS, 21 SS, 4 Issste, 7 particular. Cuauhtémoc: 3 IMSS, 1 SS, 1 particular. Guadalupe: 1 IMSS, 1 SS. Ascensión: 2 IMSS. Camargo: 2 IMSS. Rosales: 1 IMSS. Bachíniva: 1 SS. Meoqui: 4 IMSS, 4 SS, 1 Particular y Buenaventura: 1 SS.

En Delicias: 4 IMSS, 5 SS. Ignacio Zaragoza: 1 IMSS. San Francisco del Oro: 1 SS. Parral: 2 IMSS, 1 Issste, 1 IMSS Bienestar, 1 SS. Madera: 1 SS. Coronado: 1 IMSS Bienestar. NCG: 1 SS. Ojinaga: 1 SS. Valle de Zaragoza: 1 SS.Bocoyna: 1 IMSS Bienestar. Saucillo: 1 SS. Moris: 1 SS. Gómez Farías: 1 SS. Jiménez: 1 IMSS y Urique: 1 SS.

Las muestras de diagnóstico del día 02 de julio: Laboratorio Estatal 182, acumuladas 9,750. Otros 107, acumulados 10,137. Total (24 Hrs) 289, acumulado 19,887.

El Paso: 6,665 confirmados, 135 decesos y 4,227 recuperados.

El país: 245,251 positivos acumulados, 26,063 activos, 29,843 defunciones, 77,750 sospechosos acumulados, 301,986 negativos, 624,987 estudiadas.