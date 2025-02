Regidor José Alfredo Navarrete celebra retiro de reforma al ISSSTE y advierte que protegerán a trabajadores

En el marco de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, el regidor José Alfredo Navarrete Paz, integrante de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció en contra de la reforma federal propuesta a la Ley del ISSSTE, que buscaba incrementar las cuotas de trabajadores, incluidos docentes y personal médico, para acceder a servicios de salud.

Navarrete celebró que, tras la presión ciudadana y legislativa, el gobierno federal retiró la iniciativa: “hoy la Presidenta de la República reconoció el error y giró instrucciones para que se regrese la iniciativa porque aseguró, que no se tiene intención de afectar los Maestros”.

Celebramos que no se afectará a los trabajadores de la educación, pero seguiremos vigilantes del contenido de la iniciativa. Destacó que la fracción edilicia del PAN mantiene su compromiso con los derechos laborales: “Nunca permitiremos que ocurrencias afecten los bolsillos de maestros, enfermeras o doctores. Estamos con ellos”.

El edil criticó la lógica detrás de la reforma, calificándola de “autoritaria”: “No se puede actuar por mayoría ignorando el impacto real en las familias. Esta iniciativa era un golpe a quienes ya enfrentan inflación y bajos salarios”. Reiteró que su bancada defenderá siempre los intereses de los trabajadores y llamó a las autoridades federales a “gobernar con sensibilidad, no con imposiciones”.

Finalmente, Navarrete advirtió que Acción Nacional rechazará cualquier intento futuro que vulnere los derechos laborales: “Si el gobierno federal insiste en reformas inconsultas, tendrá en el PAN un muro de contención”.