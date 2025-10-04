Regidor Ernesto Ibarra destaca en su Informe de Actividades presupuesto de $130 mdp para la zona rural



En el marco de la entrega del 1er. Informe de Actividades de los Regidores del Partido Acción Nacional, correspondiente al primer año de gestión de la administración 2024-2027, que será formalmente presentado ante el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua el próximo 8 de octubre, el Regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Ernesto Ibarra Sarmiento, destacó los avances sin precedentes logrados en beneficio de las comunidades rurales del municipio.

Durante el periodo en que Ernesto Ibarra Sarmiento ha fungido como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua ha tomado decisiones firmes para impulsar y fortalecer el desarrollo de la zona rural del municipio, sector que representa una parte significativa de la extensión territorial de Chihuahua y cuya atención integral se ha consolidado como una prioridad estratégica para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y promover un desarrollo más equilibrado entre la ciudad y el campo.

Como resultado de este compromiso institucional, se aprobaron recursos que el gobierno municipal que preside el Alcalde Marco Bonilla, los cuales han destinado a programas, obras y acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias que habitan en la zona rural del municipio. Este logro refleja las políticas públicas implementadas por el Presidente Municipal de atender con recursos suficientes las necesidades del sector.

El Regidor Ibarra Sarmiento enfatizó que cada peso asignado se traduce en un impacto tangible y duradero para el sector rural, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Chihuahua con el desarrollo integral y equitativo de todo el territorio municipal.

La presentación formal de este y otros logros se llevará a cabo el próximo 8 de octubre ante el pleno del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, donde los regidores del PAN rendirán cuentas del trabajo realizado durante su primer año de gestión y cuyas actividades van muy de la mano del Trabajo y Resultados de Marco Bonilla.