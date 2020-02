Refuerzan prevención por Coronavirus en Texas; sin restricciones en cruces fronterizos

Noticias de Chihuahua.-

El subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios Galleros, señaló que tras la confirmación de casos de coronavirus CoVid-19 en San Antonio, Texas, se reforzarán las medidas preventivas en aeropuertos, pero advirtió que no hay orden para restringir el paso en cruces fronterizos.

Destacó la importancia de mejorar los avisos preventivos y controles médicos en aeropuertos y con él área de migración, pues Chihuahua recibe a muchas personas de Dallas, Houston, Phoenix y Denver.

Estas medidas incluyen contacto directo con operadores de aeropuertos y organizaciones que reciban a personas del extranjero para identificar de inmediato a cualquier persona que presente un cuadro clínico de enfermedad respiratoria.

No obstante, hasta el momento no se ha entrado a una fase en la que se requiera cerrar puentes internacionales o restringir la entrada de personas provenientes del extranjero pues en el estado y en el país no existen casos de coronavirus.