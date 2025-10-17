Refuerza SSPE conocimientos en protección y manejo de datos sensibles

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), recibió una capacitación especializada por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) en materia de protección y manejo de datos personales sensibles.

El objetivo de esta jornada formativa fue reforzar los procedimientos de resguardo de la información ciudadana que se recopila en las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de asegurar el cuidado de los datos biométricos y demás información que se procesa dentro del sistema.

Esta capacitación obedece a las estrategias emprendidas por el Secretario de Seguridad Gilberto Loya Chávez para impulsar la transparencia y la confianza ciudadana en la Policía del Estado.

Durante la capacitación, se abordaron temas esenciales como la implementación de medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas, con el propósito de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales.

Asimismo, se destacó la importancia de la prevención y atención ante posibles vulneraciones de seguridad, como copias, modificaciones o accesos no autorizados a la información.

El personal también fue instruido sobre los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), los cuales permiten a las personas ejercer control sobre sus datos personales y exigir su protección conforme a la normatividad vigente.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso con la transparencia, la protección de la privacidad y el uso responsable de la información.