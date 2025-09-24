Refuerza SSPE colaboración con el poder Judicial en materia de justicia para adolescentes

Como parte de los esfuerzos por reforzar los protocolos de seguridad y prevención en el Sistema Penitenciario, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, sostuvo una reunión con la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Claudia Lucía Juárez, con el objetivo de revisar

temas enfocados en la impartición de justicia para adolescentes infractores.

La sesión se llevó a cabo en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública en la capital, y contó con la participación del subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón, así como del director general Jurídico de la SSPE, Omar Tinoco.

Durante el encuentro, también se abordaron temas prioritarios de seguridad general, analizados desde una perspectiva de justicia en materia penal, con el fin de otorgar a la Policía del Estado un marco más amplio para el cumplimiento de sus labores en apego a la legalidad.

Esta sesión representa el inicio de una colaboración estratégica entre la SSPE y el Poder Judicial, orientada a fortalecer los mecanismos de reinserción social, atención a adolescentes en conflicto con la ley y al mismo tiempo garantizar la seguridad y confianza de la ciudadanía.