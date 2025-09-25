Refrenda alcalde Bonilla compromiso con ganaderos en Expogan 2025

H. Ciudad de Chihuahua, Chih. A 25 de septiembre de 2025.- El alcalde Marco Bonilla, participó en la inauguración del Expogan 2025, donde refrendo el apoyo al sector ganadero y reconoció el gran trabajo que los productores hacen a pesar de la sequía.

Además, hizo un reconocimiento al presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos por su liderazgo y compromiso con el sector, así como a las ganaderas y ganaderos que son símbolo de trabajo duro, constancia y de orgullo para Chihuahua.

«Aqui la ganadería es mucho más que una actividad económica: es identidad y es cultura para nuestra tierra», expresó el Edil.

El alcalde recordó que la gobernadora Maru Campos no ha soltado de la mano a los ganaderos en los momentos difíciles y ha luchado para que el sector se mantenga fuerte.