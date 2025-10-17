Reforzará Canacintra a clústers con proyectos de exportación

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Gutierrez Cuevas dio a conocer que se reforzarán a los Clústers industriales, destaca que se desarrollan varios proyectos en materia de exportación.

Tan solo ayer se dio una reunión privada con los Clústers, durante el encuentro se revisaron estrategias para fortalecer las acciones de cada comité y se abordaron los preparativos para la próxima Expo Normativa 2025, que se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre, un evento clave para impulsar la competitividad y el cumplimiento en el sector industrial.

“Fue para revisar un par de proyectos para el cierre de año, lo más relabante es un par de proyectos para que los socios puedan generar más negocio e iniciar a final de año una escuela doe exportación para todo aquellos que quieran exportar que entiendan que se requiere y que oportunidades hay, también encuentros de negocios para tractoras.

Esto debido a las reformas que se han dado en regulaciones en donde las empresas no alcanzan a ponerse al día por lo cual Canacintra se ha dado a la tarea de promover el cumplimiento de reglas y normas por lo cual se darán a la tarea de guiar a los socios para este tema.