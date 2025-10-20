Reforma a Ley de Pensiones Civiles viene con carga política, señala De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno expresó que la iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado respecto a la Ley de Pensiones Civiles viene con carga política más que con alguna otra intención.

Dicha iniciativa, presentada por el diputado morenista Óscar Avitia propone aprobar sanciones por el incumplimiento en el pago de cuotas, así como incorporar a policías estatales en el sistema de jubilación.

Al respecto, De la Peña dijo que las “ideas novedosas” siempre aparecen en el Congreso local cuando surgen temas incómodos para los gobiernos de Morena.

Asimismo, explicó que quien conoce del Derecho sabe que en el Código Penal ya que existen diversos tipos penales que pueden encuadrar con el incumplimiento de las cuotas a Pensiones Civiles.

“Me parece poco más de oportunismo político que otra cosa”.

