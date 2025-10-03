Reforma a Ley de Amparo traerá consecuencias graves a mediano plazo; “regaño” de Sheinbaum es porque no leen: JL Villalobos

Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo por parte del Senado de la República, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos, alertó que traerá consecuencias muy graves para el país a mediano plazo.

“Lo más lamentable que están modificando es que van a dejar sin mecanismo de defensa a las y los ciudadanos. Esa es la realidad. Ellos (Morena) van a debilitar mucho esta figura que nos ha permitido a la ciudadanía poder detener abusos de actos de autoridad y creo que va a tener una consecuencia muy grave a un mediano plazo para la ciudadanía de todo el país”, explicó Villalobos García.

El también integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI agregó que “hay que estar muy pendientes. Nosotros hemos alzado la voz, como lo hemos hecho en otros temas, pero lamentablemente las cosas siguen sucediendo. No estamos esperando que México se convierta en Venezuela, ya se está convirtiendo. No es que vaya a pasar lo que pasó en Venezuela, ya está pasando. Entonces tenemos que tener todos mucha atención y tenemos que desde Chihuahua defender a nuestra tierra”.

Respecto a la crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum de que los senadores de Morena y aliados aprobaron la retroactividad en la mencionada reforma, el diputado priista dijo que “eso sucede cuando no revisan los documentos, cuando no mueven ni una coma de lo que reciben, así como lo reciben, lo procesan, lo votan y vámonos, sin poner atención, pero ya lo vimos, no es la primera vez que les pasa, acuérdense que el año pasado les pasó también durante el primer periodo de sesiones que habían legislado para reformar también algunas leyes y luego no se dieron cuenta que cuando volvieron a reformar le dieron para atrás a lo que ya habían reformado, porque no leen”.