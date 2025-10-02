Reforma a Ley de Amparo se aprobó en lo oscurito, fingieron consulta pública

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que la reforma a la Ley de Amparo se dio en un entorno de opacidad al aprobarse durante la madrugada de este jueves y bajo una consulta pública simulada.

“Porqué fingir que hay un proceso de debate público respecto a la modificación de una figura que no solo ha dado muy buenas garantías a los ciudadanos respecto al respeto de sus derechos, sino que además había sido elogiada a nivel internacional”.

Señaló que se espera que desde la Cámara de Diputados se haga un posicionamiento en torno al tema y que también se consideren las opiniones de expertos en la materia.

“Creo que como todo paquete de leyes, puede siempre ser revisable, pero repito, de cara a la sociedad, y que además tenga un sustento técnico y jurídico que garantice que la reforma es para bien y que no significa un retroceso”.