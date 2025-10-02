Reforma a Ley de Amparo reduce garantías, consulta debió ser nacional y no al vapor: Marcela Herrera

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval consideró que la reforma a la Ley de Amparo se dio dentro de una discusión al vapor, cuya consulta pública tendría que haberse hecho a nivel nacional y no solo en la Ciudad de México.

“Creo que para ser una reforma de fondo a la Ley de Amparo se requería de grandes debates a nivel no únicamente de la Ciudad de México, que esos debates se dieran al interior de los Estados”.

Asimismo, manifestó que los cambios propuestos en la Ley de Amparo no contribuyen a garantizar los derechos de la ciudadanía y que por el contrario, reduce sus garantías.

En este sentido, Marcela Herrera señaló que es muy importante que la ciudadanía exija a sus legisladores y senadores que se haga una consulta más amplia sobre la reforma a la Ley de Amparo y que

Agregó que, si bien se dijo que dicha reforma va a la par de la Reforma Judicial, no tiene relación alguna por lo que tampoco se justifica la prontitud con la que se aprobó por el Congreso de la Unión.

“Creo que es fundamental lo que se está tratando ahorita en esa reforma de Ley de Amparo y siendo garantistas, creo que esta reforma a la Ley de Amparo reduce lo que realmente busca esta protección, se disminuyen los derechos hacia las y los ciudadanos”.