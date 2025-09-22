Reforma a Ley de Amparo es el último movimiento de la 4T para resquebrajar el sistema de justicia: GPPAN

Ante la reforma a la Ley de Amparo que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República la semana pasada, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, resaltó que “es el último movimiento para poder resquebrajar el sistema de justicia”.

Respecto a la reforma enviada, Chavez Madrid afirmó que “hay que analizarla, definitivamente el amparo es el único medio de defensa que nos queda en este país”.

“Yo también discuto ya la viabilidad del juicio de amparo en este contexto político, porque muchos de los jueces que hoy son jueces de amparo fueron impuestos por el régimen. Y bueno, pues ahora viene la última acción, el último movimiento para poder resquebrajar un sistema de justicia, una protección que tiene el juicio de amparo para los ciudadanos”, agregó el líder panista en el Legislativo local.

Alfredo Chávez argumentó que “les molesta al gobierno federal y a Morena que los ciudadanos defiendan sus derechos. Están obsesionados en contra del juicio de amparo, porque fueron muchos amparos los que frenaron muchas de las cosas que hizo el anterior gobierno. Por eso es que quieren modificar la ley”.