Recuerda: mañana se vacunarán sólo a personas de 60 a 64 años; piden respeto para voluntarios

Noticias de Chihuahua.-

La Secretaría de Salud del Estado reiteró que este viernes 14 de mayo se vacunará contra el COVID-19 a personas de 60 a 64 años en la ciudad de Chihuahua, por lo que pidió a la población que no pertenece a este grupo etario a no acudir a los puntos de vacunación para no crear caos ni conflictos.

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila Coronado, explicó que mañana se aplicará el biológico de Sinovac a las personas de 60 a 64 años conforme al siguiente orden:

De la letra A a la D 08:00-11:00

De la letra E a la K 11:00-13:00

De la letra L a la P 13:00-15:00

De la letra Q a la Z 15:00-18:00

Los puntos de vacunación son:

Vacunación vehicular y peatonal

Campus nuevo UACH

Estadio de béisbol (Deportiva Sur)

Vacunación peatonal

Centro de Convenciones

UVM (Universidad del Valle de México)

Las personas que acudan deberán presentar:

– Comprobante de vacunación 1ª. dosis.

– Identificación oficial.

– Copia de CURP.

– Importante descargar e imprimir el expediente de vacunación desde la liga:

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

La doctora Ávila pidió a la población no hacer caso de noticias falsas y atender únicamente a la información oficial, así como respetar los horarios asignados para hacer más ágil el proceso de vacunación.

Por su parte, Iván Murillo, secretario de la Mesa de Seguridad Regional, exhortó a los ciudadanos a ser más tolerantes hacia los servidores de la nación, hacia el personal de salud y todos los voluntarios que participan en esta campaña de inmunización, pues ya se han registrado agresiones y malos tratos en su contra.