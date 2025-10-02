Recorre Policía Municipal zona oriente para conocer necesidades de seguridad

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, realiza recorridos en la zona oriente de la ciudad como parte del programa “Siempre Acompañadas” para mantener una comunicación directa con la ciudadanía, y conocer de cerca sus necesidades en materia de seguridad.

“Durante estas visitas, personal operativo y administrativo tocan puertas de forma periódica donde también dan información de las aplicaciones “Marca el Cambio” y “Yo Segura”, herramientas digitales que permiten a los ciudadanos mantener contacto inmediato con la corporación”, según informó Froylán Castillo subdirector de Estado Mayor.

Les explican que en dichas aplicaciones pueden realizar reportes de incidentes y recibir atención oportuna en situaciones de riesgo ya que cuentan con un botón de pánico, el cual, si se activa se enlaza directamente a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), además de la línea de emergencia 9-1-1.

La encomienda del alcalde Marco Bonilla y del director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, es que la corporación mantenga cercanía con la ciudadanía y atienda las necesidades.