Recorre Marco Bonilla colonia Los Olivos; supervisa alumbrado, calles y seguridad

El alcalde Marco Bonilla, recorrió calles de la colonia Los Olivos, para supervisar el funcionamiento del reciente cambio de luminarias a luz LED, la seguridad de la zona y las calles.

Junto al director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas; el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, así como personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano, tocaron las puertas de diversos hogares para dialogar con los vecinos y conocer sus necesidades.

La colonia tuvo una reciente modernización el alumbrado público con la sustitución de más de 320 luminarias antiguas de vapor sodio luz ámbar a nueva tecnología LED, acción que tuvo una inversión de más un millón 700 mil pesos para beneficio de más 5 mil habitantes del sector.

Durante dicha jornada, el Alcalde presentó al jefe de policía de la zona a fin de generar cercanía, así como preguntar acerca de la frecuencia con que se realizan los recorridos de vigilancia a fin de que se cumpla con brindar seguridad a las familias.

Por otra parte, Marco Bonilla les explicó el funcionamiento de la aplicación Marca el Cambio, con la cual pueden reportar baches, parques en mal estado, luminarias, entre otras; además, tiene un botón de pánico el cual al pulsarlo se conecta con el Centro de Monitoreo de la Policía Municipal y envía una unidad al lugar de la ubicación donde se utilizó.

Entre algunos de los comentarios que realizaron los vecinos fue que los policías si pasan muy seguido, también agradecieron el cambio de luminarias, ya que estas iluminan mejor y se ven más bonitas.

Finalmente, Marco Bonilla tuvo una reunión con el Comité de Vecinos, quienes tenían diversas peticiones y necesidades, donde el edil brindó atención, a la par de explicar el Presupuesto Participativo para que mejoren su colonia.