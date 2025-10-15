Recorre alcalde Marco Bonilla recarpeteo de calle Luis de Angusturas

Durante la mañana de este miércoles, el alcalde Marco Bonilla recorrió la calle Luis de Angosturas en la colonia San Felipe, para supervisar los trabajos de recarpeteo que van desde la avenida Trasviña y Retes hasta la calle Antonio de Montes.

Desde el pasado domingo, personal del Consejo de Urbanización Municipal y la empresa contratada, iniciaron las labores de fresado, el cual consiste en levantar la carpeta de asfalto dañada para pasar a la limpieza de la superficie, aplicar la emulsión que ayuda al agarre y finalmente la colocación y compactación de la nueva capa de asfalto.

El gerente del Consejo de Urbanización Municipal, Oscar Derma, informó en el recorrido que para este miércoles por la tarde quedarán concluidos los trabajos de recarpeteo y dejarán que el material termine por enfriarse para realizar limpieza y posteriormente aplicación de pintura tráfico para delimitar los carriles.

Además de esta calle, el alcalde acudió a la calle Francisco de Briones y Trasviña y Retes, donde ya concluyó el recarpeteo, obra que en recorridos pasados los vecinos le solicitaron debido al mal estado del pavimento.

Otra de las calles que también entraron en esta rehabilitación fue la calle Cortez de Monroy en dos tramos: de la División del Norte a Ramírez Calderón y de Antonio Deza Ulloa a Blas Cano Ríos; ambos suman 4 mil 320 metros cuadrados. Al respecto el alcalde Marco Bonilla, expresó a los vecinos que se acercaron a saludarlo que en Chihuahua se avanza y trabajan para que las obras avancen parejo en toda la ciudad.