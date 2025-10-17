Reconoce Yesenia Reyes apoyo del Gobierno del Estado a familias afectadas por lluvias en el Distrito 01

En atención a las comunidades del Distrito 01, el DIF Estatal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, brindó apoyo a las familias de Buena Fe y Colonia Juárez, quienes resultaron afectadas por la lluvia e inundación del pasado domingo.

Durante la visita, también se recorrieron las instalaciones del Telebachillerato de Colonia Juárez, que sufrió daños por la acumulación de agua.

La diputada local del Distrito 01, Yesenia Reyes Calzadías, reconoció el trabajo conjunto y la pronta respuesta del Gobierno del Estado ante esta situación de emergencia.

“Agradezco el acompañamiento del secretario Rafael Loera y el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por nuestra gobernadora Maru Campos Galván, para atender de manera solidaria y oportuna a las y los chihuahuenses que más lo necesitan”, expresó la legisladora.

Estas acciones forman parte del esfuerzo coordinado del Gobierno del Estado para atender de manera inmediata a las comunidades que han resultado afectadas por las recientes lluvias, reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias del noroeste del Estado.