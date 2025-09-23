Reconoce OTV la labor y compromiso de los guardias de seguridad del Bowí

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), reconoció el compromiso de los guardias de seguridad del Bowí, quienes han desempeñado un papel esencial en el acompañamiento y apoyo directo de la ciudadanía, para garantizar que su experiencia de viaje sea más segura y accesible.

Una de sus labores más importantes es brindar apoyo personalizado a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o intelectual, a fin de facilitar su acceso a las estaciones y unidades.

Este acompañamiento incluye la orientación en los trayectos, el uso de pisos podotáctiles, hasta la asistencia a usuarios en sillas de ruedas, lo que refuerza la inclusión dentro del sistema.

Además, los guardias cumplen funciones de orientación a usuarios en general, acompañamiento a adultos mayores y supervisión constante de la seguridad en estaciones.

Por ello, el personal se ha consolidado como un pilar fundamental en el servicio que Bowí ofrece día a día.