Reconoce Marcela Herrera la labor periodística: “Tienen en mí una aliada y una gran amiga”

Con un mensaje de respeto, reconocimiento y cercanía hacia el gremio periodístico, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, encabezó en Ciudad Judicial la 31ª edición del Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos”, organizado por el Foro de Periodistas de Chihuahua.

Durante su intervención, la Presidenta destacó la relevancia de una prensa libre, crítica y profesional como pilar para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una sociedad más informada y justa.

“Tengo un gran reconocimiento a quienes, con disciplina, rigor y compromiso, se dedican cada día a ejercer el periodismo en un contexto social complejo, cambiante y exigente”, señaló.

“Desde el Poder Judicial celebramos este ejercicio, porque sabemos que una prensa libre, crítica y profesional es indispensable para la armonía social”.

La Presidenta resaltó que el Poder Judicial mantiene una política de apertura al diálogo y a la crítica constructiva, convencida de que la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la confianza de la ciudadanía.

“Más que vernos desde la distancia, queremos tender puentes, compartir información con transparencia y fortalecer la confianza de la ciudadanía a través de una comunicación respetuosa y profesional”, enfatizó.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos en las categorías de Noticia, Reportaje, Crónica, Entrevista y Fotografía, así como menciones especiales a reporteros gráficos por su trayectoria y a quienes integraron el jurado calificador.

En su mensaje final, Marcela Herrera Sandoval refrendó su compromiso con el gremio periodístico y su convicción de que la verdad y la justicia caminan de la mano:

“Tienen en mí una aliada y una gran amiga. Solo desde la verdad florece la justicia, y con ella, la esperanza de un futuro mejor para todas y todos”, concluyó.