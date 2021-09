Reconoce Manque Granados tener vocación de servicio; irá donde Maru le diga

Noticias de Chihuahua.-

Ayer la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos durante el Tercer Informe de Gobierno Municipal 2018-2021, durante su discurso de agradecimiento a su suplente María Angélica Granados, insinúo que gracias a su talento por cerrar bien la administración, se irá con ella seis años más, pero ahora para representar al Gobierno del Estado.

“Yo voy a estar concentrada aquí en la administración municipal hasta el 10 de septiembre que es cuando me toque entregar y que tengo que entregar con todo compromiso, responsabilidad y con todo lo que me envíe la ley que lo haga. Yo creo que tengo vocación de servicio, a donde se me invite, voy a acudir”, expresó.

Expresó que Maru Campos hasta ahora no le ha dicho en un área en específico, pero de decirle, estará encantada de cumplir.

“Espero que sean más de seis años, porque es una amistad y la respeto muchísimo y es una persona que me ha ayudado mucho en mi carrera y en mi persona”.