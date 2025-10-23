Reconoce IMSS capacidad de resiliencia de su personal médico como eje para brindar atención empática, humanista y de calidad

- La doctora Guadalupe Vargas Ortega, encargada de la dirección del Hospital de Especialidades
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce la labor de las médicas y los médicos de la
institución, al destacar su capacidad de resiliencia como un pilar fundamental para brindar atención médica
empática, humanista y comprometida con el bienestar social; agradecimiento que se extiende a quienes
ejercen en las unidades médicas de los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD)
en el país, donde diariamente enfrentan desafíos clínicos, emocionales y humanos con profesionalismo y
vocación de servicio.
En el marco del Día de la Médica y el Médico, la doctora Guadalupe Vargas Ortega, encargada de la
Dirección General de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr.
Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, destacó que el quehacer
médico en el IMSS exige no solo conocimientos técnicos, sino una profunda fortaleza emocional para
enfrentar situaciones complejas con sensibilidad y profesionalismo.
“Acompañamos a los familiares cuando tenemos alguna pérdida de alguno de los pacientes”, señaló.
En este contexto, subrayó que la resiliencia se convierte en una herramienta indispensable para que las
médicas y los médicos puedan ejercer su labor sin perder el enfoque humano.
“Lo que intentamos nosotros en esta Unidad Médica de Alta Especialidad es que estas situaciones difíciles
no se vuelvan rutinarias, sino que, por el contrario, cada médico tenga la capacidad de establecer este
quehacer médico de una forma empática y con humanismo para cada uno de los derechohabientes”, indicó.
La encargada de la Dirección General de la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda
Gutiérrez” también subrayó que la medicina institucional requiere un gran sentido de pertenencia, una
firme identidad y una vocación sólida. “Ser médico de esta gran institución conlleva una gran
responsabilidad debido a que atendemos a más de la mitad de nuestra población y esta atención se refleja
en el bienestar social”.
Informó que en el caso del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, más de 400 médicos de base y
más de mil residentes en formación atienden diariamente a una población superior a los 6 millones de
derechohabientes provenientes de las OOAD del IMSS en Ciudad de México Sur, Querétaro, Morelos,
Guerrero y Chiapas.
“Ofertamos más de mil 500 consultas de alta especialidad y atendemos un promedio de 300 a 400 pacientes
hospitalizados diariamente.
Realizamos entre 50 a 60 cirugías de alta complejidad todos los días”, detalló.
La endocrinóloga del IMSS abundó que además de la atención médica, esta UMAE se distingue por su
compromiso con la calidad y la calidez en el servicio.
“Mejorar el trato empático. Mejorar el humanismo,
que ese quehacer diario que tenemos en la atención de la salud de los derechohabientes no se vuelva
rutinario, sino que por el contrario se vuelva personalizado”.
Señaló que la Medicina es una de las disciplinas que más rápido evoluciona, por lo que la actualización
constante es indispensable, ya que se cuenta con nuevos medicamentos, se conoce más de las
enfermedades, de tal forma que los médicos necesitan estar constantemente actualizados para brindar la
mejor atención a los pacientes.
Finalmente, la doctora Guadalupe Vargas felicitó a sus colegas del IMSS del país, al destacar que formar
parte del Instituto no solo les permite ejercer con vocación la profesión que eligieron, sino también
contribuir activamente al desarrollo del país mediante la prestación de servicios de salud de alta calidad.
“Ser médico del Instituto Mexicano del Seguro Social es motivo de orgullo. Pertenecer a esta gran institución
con más de 80 años de existencia y que atiende a más de 70 millones de habitantes, es todo un placer”,
expresó la doctora Vargas Ortega, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en atención asistencial,
investigación y docencia.
