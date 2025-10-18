Reconoce Guillermo Ramírez el compromiso y resultados del diputado federal Alejandro Domínguez

“Aquí hay corazón y cabeza para atender las necesidades de Chihuahua desde San Lázaro”, afirmó el diputado presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez, durante el primer informe de actividades parlamentarias del diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez, quien también encabeza el Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde se dieron cita liderazgos políticos, empresariales, representantes de la sociedad civil y ciudadanía en general, para conocer el balance de trabajo legislativo, de gestión y de territorio del legislador priista durante su primer año en funciones.

Ramírez destacó la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia como pilares del servicio público, al tiempo que reconoció el ejercicio de Domínguez como un ejemplo de apertura institucional.

“Informar a la ciudadanía fortalece la confianza en las instituciones y consolida un Congreso más abierto y responsable. La rendición de cuentas es una práctica que debemos mantener viva”, señaló.

Por su parte, Alejandro Domínguez subrayó que las voces de las y los chihuahuenses se convierten en propuestas y reformas que responden a las necesidades reales del país.

“En un contexto donde unos cuantos se asumen como mayoría, nuestra labor es asegurar que la voz de Chihuahua sea escuchada y tomada en cuenta”, expresó.

Al cierre del evento, Guillermo Ramírez felicitó a su homólogo federal por su desempeño durante este primer año legislativo.

“Alejandro Domínguez demuestra que cuando se combina la sensibilidad con la experiencia, se logran avances reales para Chihuahua”, concluyó.