Reconoce Generación de Excelencia a más de 3 mil 700 estudiantes de la Región Chihuahua

– _Durante la ceremonia se sortearon más de 900 premios, incluido un automóvil Renault Kwid último modelo_

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) llevó a cabo la ceremonia de premiación del programa Generación de Excelencia 2025 correspondiente a la Región Chihuahua, donde se registraron 3 mil 705 estudiantes de Secundaria, Media Superior y Superior.

El evento se efectuó en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres de Chihuahua y fue encabezado por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez, quien reconoció la constancia, disciplina y compromiso de los alumnos que alcanzaron la excelencia académica.

“Sigan adelante, crean en ustedes y nunca olviden que el esfuerzo, la constancia y la pasión por aprender son las verdaderas llaves del éxito. El reconocimiento que hoy reciben los distingue y los define como líderes de una generación que inspira y que transforma”, expresó el funcionario.

Durante la ceremonia se tuvo la presencia de alumnas y alumnos de diferentes instituciones educativas de los municipios de Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán, Dr. Belisario Domínguez, Santa Isabel, Gran Morelos, Nonoava, Riva Palacio, San Francisco de Borja y Satevó.

Los alumnos registrados en las vertientes de “Premio a tu Esfuerzo”, “Generación 10” y “Excelencia Académica”, participaron en el sorteo de 915 artículos, que incluyó laptops, tabletas, celulares, bicicletas, lámparas, bocinas y relojes inteligentes.

Los inscritos en la vertiente “Excelencia Académica” fueron acreedores a una medalla y una constancia de acreditación, que les da derecho a una beca de maestría en las instituciones educativas participantes.

De igual manera, las y los jóvenes universitarios participaron en el sorteo de un automóvil Renault Kwid 2026, que fue ganado por Abril Ibarra Chavira, quien es egresada de la Licenciatura de Contador Público del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc.

También se entregaron reconocimientos a las instituciones educativas con la mayor cantidad de estudiantes registrados, como la Secundaria Estatal No.3008, el Cobach 1 y la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado Profr. Luis Urías Belderráin (IByCENECH).

Además se entregó un reconocimiento especial a la alumna de la IByCENECH, Devany Anette Domínguez Lastra, por ser la estudiante con la mayor cantidad de participaciones en las diferentes ediciones del programa Generación de Excelencia.