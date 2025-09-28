Reconoce alcalde Bonilla a las mujeres como parte fundamental de la ganadería en Chihuahua

– _Asistió a la entrega del premio “Carmela Wallace” organizado por MUGAM_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre de 2025.-*_ El alcalde Marco Bonilla, acompañó al «Foro de la Participación de la Mujer en la Ganadería», donde reconoció el papel que han tenido las mujeres por su trayectoria y el ser una parte fundamental en este sector en la historia de Chihuahua.

Dicho evento, es organizado por las Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) donde también acompañó Mauro Parada secretario de Desarrollo Rural, en representación de la gobernadora Maru Campos, donde entregaron medallas de premio “Carmela Wallace». Mauro Parada también reconoció el trabajo de las mujeres ganaderas para el desarrollo rural del estado.

El Alcalde detalló que en cada rincón del país cuando piensan en Chihuahua, se piensa en el campo, en el carácter duro del chihuahuense y los cortes de carne que se dan; “hoy decimos fuertemente con voz clara, la historia ganadera de Chihuahua la escriben las mujeres con esfuerzo diario” expresó.

Marco Bonilla destacó que el nombre del premio “Carmela Wallace”, hace honor por representar las características del chihuahuense: firme, valiente y leal; pues su historia es tan simbólica para Chihuahua y para las mujeres ganaderas, encarna lo que viven todos los días, ser líderes, innovadoras, mujeres que no aceptan un “no” por respuesta, que siempre contribuyen con trabajo para generar las mejores condiciones para la vida en la ciudad y el estado.

“Gracias a ustedes la ganadería chihuahuense no solo es competitiva, de las más importante país, es profundamente humana”, reconoció a la par de felicitarlas y exhortarlas a continuar con ese trabajo y esfuerzo que las distingue.