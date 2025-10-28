Recomienda PCM a peregrinos de San Judas, abrigarse

Iván Rivera, coordinador de Protección Civil del Municipio, recomendó a los peregrinos que salen desde muy temprano hasta el templo de San Judas Tadeo, portar chamarra o suéter, debido al descenso de temperatura que ya se siente en la capital.



“Entonces para las personas que acudan a este peregrinaje, muchas veces por la mañana tratan de hacer esta actividad, pues es importante que vayan un poco abrigadas, que igual vayan con ropa cómoda, aún todavía que vayamos a a estar realizando estas actividades tempranas. Es importante también que llevemos líquidos, principalmente agua natural para estarnos hidratando constantemente, bien alimentados, evitar ahí algún sobresfuerzo y que nos vaya a generar algún problema en la salud. respetar el camino que tenemos destinado para los peatones, para las personas que van a transitar por esto y las personas que vayan a ir conduciendo rumbo a la ciudad de Delicias, por la parte sur del estado, circulen con la mayor de las precauciones, a una velocidad baja en este tramo, lo que es de la puerta de Chihuahua hasta el ejido Tomás García, donde se encuentra el templo de San Judas Tadeo”.

El funcionario recordó que habrá afluencia considerable en estos días, entonces es importante que conduzcan con moderación, a una velocidad baja, si es posible, guardando distancia correcta de los vehículos.